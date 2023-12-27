Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği 2024 ne kadar, kaç TL oldu? SGK iş görmezlik parası hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni rakamlar!

Rapor parası 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücret, kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. İşte rapor parası ve iş görmezlik ödeneği 2024 rakamında son durum...

RAPOR PARASI 2024 NE KADAR OLDU?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği bilinen adıyla rapor parası, 2023 yılında için ayakta tedavide günlük 223.5 TL, yatarak tedavide de 298,10 TL olarak ödeniyor.

Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide 444,50 lira ödenecek.

RAPOR PARASI HESAPLAMA

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

2024 İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 223,5, ayakta tedavide de 298,10 lira.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





