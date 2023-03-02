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Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı)

02.03.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları düşüşün ardından toparlanma çabalarına girdi. Ons altın fiyatlarının dün yükselmesiyle gram altın fiyatı yeniden 1.100 lira seviyesinin üzerine çıktı. Altn fiyatlarında görülen zayıf performans yatırımcıyı endişelendirirken Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ tarafından yayımlanan raporda yeni bir tahmin yapıldı. Peki altın fiyatları düşecek mi? Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle canlı altın fiyatları...

Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini! (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı)

Altın fiyatları, bu yılın en düşük seviyelerine göre iki günlük bir toparlanma kaydettikten sonra ABD ekonomisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili yeni sinyallere odaklanarak hafifçe düştü. Altının ons fiyatı bu sabah 1839 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın fiyatları ise 1.113 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 1.820 lira, Cumhuriyet altını 7.640 lira ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.092 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN

YENİ ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliken ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak edenler için Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ, “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda dikkat çeken tahminler yer aldı.

Raporda yatırımcıların “güvenli liman” olarak kabul ettikleri altının geçen yıl bu rolünü gerçekleştiremediği ancak bu yıl ons bazında 2.000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkmasının beklendiği kaydedildi. Raporda ayrıca 2023’ün gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağı savunuldu.

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2023 YILI BEKLENTİLERİ

Raporda, geçen yıl başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sert faiz artırımlarının altın fiyatlarının baskılanmasına neden olduğu belirtildi. 2023’ün faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı, enflasyonun daha da kontrol altına alınacağı bir yıl olacağının beklendiğine dikkat çekilen raporda, “Faiz artırım hızında yavaşlama olmasının yanı sıra 2023 küresel risk algısının da azaldığı bir yıl olacak. Ayrıca pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı özellikle Çin’in de diğer ülkelerle uyumlu olarak kısıtlamaları kaldırdığı bir yıl olacak” analizine yer verildi.

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ALTINDA YENİ REKOR YOLDA

Raporda, bu beklentiler ışığında bu yıl altını güçlendirecek ana unsurun doların alım gücündeki zayıflık olduğunun altı çizildi. Doların alım gücünün zayıflığının yanı sıra Fed’in izlediği şahin politikaları gevşetmesi, faiz artırımının hız kesmesi ve küresel risk iştahının durumunda altın fiyatlarının daha da ivmeleneceğine dikkat çekilen raporda, altının bu yıl ons bazında yeniden 2000 doları aşarak, yeni bir rekor seviye kaydetmesinin beklendiği vurgulandı.


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