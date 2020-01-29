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Red Bull Flick sahnesi GİST’te açılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarlarından Gaming İstanbul, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Red Bull Flick sahnesi GİST’te açılacak

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital oyun ve eğlence fuarlarından Gaming İstanbul, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu sene ikincisi düzenlenecek Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick’in elemeleri de GİST’te Red Bull Gaming Ground çatısı altında başlayacak. GİST’te yer alacak Red Bull Gaming Ground, oyun tutkunlarına özel fırsatlar da sunacak.

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşacak. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul, bu sene 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

‘Red Bull Gaming Ground’ çatısı altında Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick de ikinci şampiyonunu bulmak için yoluna GİST’te başlayacak. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise Gaming İstabul’da gerçekleştirilecek elemeler, çevrimdışı şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek.
Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 32 takım, son 8’e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Red Bull Flick’in şampiyonu ise 8 takımın karşı karşıya geleceği, mart ayında gerçekleştirilecek Red Bull Flick Türkiye Finali’nde belli olacak.

Ünlü isimler de CS:GO oynayacak
‘Red Bull Gaming Ground’ dört gün boyunca yayıncıları da konuk ederek, oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. 30 Ocak’ta Alperen ‘’Alptv’’ Dürük takipçileriyle CS:GO’da mücadele edecek. 31 Ocak’ta sahne Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin olacak. Cumartesi günü oyunseverler Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy ve Evrim ‘’Shinka’’ Aydoğan’la mücadele etme şansı yakalayacak. Pazar günü ise Necati ‘’zeoNN’’ Akçay takipçileriyle birlikte CS:GO oynayacak. GİST’e gelemeyen oyunseverler için mücadeleler twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak. Oyunserverler detaylı bilgiye http://redbull.com/gist adresinden ulaşabilecek.

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