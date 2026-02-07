Reddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de resmi şirket kurulumunu tamamladı. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilana göre Reddit Inc tarafından “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla yeni bir şirket tescil edildi.

SERMAYESİ 50 BİN TL!

Kuruluş kaydına göre şirket, 5 Şubat 2026 tarihinde resmen faaliyete geçti. Şirketin sermayesi 50 bin TL olarak belirlendi.

ŞİRKET MÜDÜRÜ ABD'DE İKAMET EDİYOR!

Tescil belgelerinde şirket müdürü olarak Reddit Inc gösterildi. Tüzel kişi adına yetkili olarak ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Benjamin Seong Lee’nin görev yapacağı kaydedildi.

REKLAM VE PLATFORM GELİŞTİRME ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK!

Şirketin ana faaliyet alanı internet ve çevrimiçi reklamcılık olarak açıklandı. Buna göre reklam satış ve pazarlama hizmetleri sunulacak.

Ayrıca Reddit platformu ve mobil uygulamasının geliştirilmesi başta olmak üzere, Reddit Inc ve bağlı şirketlerinin küresel operasyonlarına destek sağlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda araştırma-geliştirme, teknik hizmetler, finans, pazarlama, üretim, iş geliştirme, idari süreçler ve mevzuata ilişkin çalışmalar yürütülecek.