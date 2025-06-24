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Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda 100,3'e indi

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda 100,3'e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1842 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 0,2 puan azalarak 98,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre sabit kaldı. Mevcut mamul mal stokları seviyesine ilişkin olarak, mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı tespit edildi.

Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 37,2'YE DÜŞTÜ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 37,2 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir güçlendi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • TCMB, haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.
  • Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda 1,1 puan azalarak 100,3 seviyesine düştü.
  • Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi ile ilgili beklentiler zayıfladı.
  • Gelecek 12 aylık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 37,2 oldu.

  • Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda kötümserlik artış gösterdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası
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