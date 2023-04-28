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  4. REFAH PAYI 2023: Emeklilere refah payı ne kadar verilecek? Bakan Bilgin'den 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere müjde!

REFAH PAYI 2023: Emeklilere refah payı ne kadar verilecek? Bakan Bilgin'den 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere müjde!

28.04.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refah Payı ile ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarafından yapıldı. Bakan Bilgin 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verileceğini duyurdu. Peki, emeklilere refah payı ne kadar verilecek? 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere ne kadar refah payı verilecek?

REFAH PAYI 2023: Emeklilere refah payı ne kadar verilecek? Bakan Bilgin'den 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere müjde!

Refah Payı ile ilgili detaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Emeklilerle yönelik çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden istediğini belirten Bakan Bilgin, "6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz." dedi. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere ne kadar refah payı verileceği merak konusu oldu. İşte Bakan Bilgin'in 'refah payı' açıklaması...

7 BİN 500 TL'NİN ÜZERİNDE ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI NE KADAR VERİLECEK?

Bakan Bilgin, 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verileceğini belirtti.

Emeklilere refah payı konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek. Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz."

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı çıkarıldıktan sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktara denilmektedir.

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına karşın olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır.

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