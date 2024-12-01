Refah payı teklifi geldi... Aralık ayıyla beraber kolları sıvadılar! Asgari ücret ve emekli zammı için kritik adım

2025 maaşlarının belirleneceği aralık ayına girdik. Artık 30 gün için asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Bununla beraber özel sektör çalışanları da dört gözle yeni zamlı maaşları için gün sayıyor. Kamu çalışanları ise Ocak ayında ne kadar maaş alacağını öğrenecek. Peki refah payı olacak mı? MHP bu kez kritik bir adım attı.

"YÜKSEK VE DAHA VERİMLİ"

Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması sebebiyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini hatırlatan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerekmektedir” dedi.

ASGARİ ÜCRET HAMLESİ!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kalaycı, MHP olarak 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını belirtti.

BİR REFAH PAYI ÇAĞRISI DAHA

Kalaycı, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi: Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükselmiştir. Toplu sözleşmeyle belirlenen artışlara 2023 yılında ve 2024 yılı Ocak ayında ayrıca refah payı verilmiştir. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. 5510 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi, bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir.

EMEKLİLER İÇİN PARANTEZ AÇTI

Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz.