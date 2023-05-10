'Referanslar kayboldu' diyerek duyurdular: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kasko fiyatları ve trafik sigortası...

Yükselen araç fiyatlarına paralel olarak kasko fiyatları da artışa geçti. 2021 yılında ortalama olarak 2 bin TL seviyesinde bulunan fiyatlar geçtiğimiz yıl 10 bin TL seviyesine çıktı. Bazı araç sahipleri yükselen kasko primleri için uygun maliyetli kasko arayışına yönelirken, çoğunluğu ise hiç yaptırmamayı tercih ediyor. Sigorta sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen Ekonomim Gazete’sine yaptığı açıklamada, sektörün referans değerlerini kaybettiği belirterek, “Önümüzü göremiyoruz, planlama yapamıyoruz” dedi.

“REFERANSLAR KAYBOLDU”

“Enflasyon ne, faiz ne bilmiyoruz. Dolarda 3-4 farklı kur var” diyen Gülen, “Böyle olunca referanslar kayboldu. Biz geleceği fiyatlıyoruz. Bugün ben bir poliçeyi bin liraya sattığımda bunun maliyetinin ne olacağını hesaplayamıyorum. Bir varsayım koyuyorum 700 lira olacak diye, bir bakıyorum bin 700 lira oluyor. Çünkü o arada enflasyon artıyor, kur yükseliyor, asgari ücrette iyileştirme yapılıyor. Bu gibi belirsizlikler sektörü çok zorluyor” ifadelerini kullandı.

KASKO FİYATINDA 5 KATLIK ARTIŞ

Kasko, trafik ve sağlık sigortalarındaki fiyat artışlarına da dikkat çeken Gülen, “Fiyatlar 5 kat artış gösterdi. Araç fiyatları da yüzde 350'ler civarında arttı. Bir miktar araç fiyatlarıyla paralel gitti diyebiliriz. Sağlık sigortalarında da anormal bir fiyat artışı var. Medikal enflasyonun etkisi çok yüksek. Ortalamalarda tamamlayıcı sağlık sigortaları 5-6 bin TL seviyesine geldi, özel sağlık sigortaları ise 10-12 bin bandına yükseldi. Toplam primler de yüzde 160 artış gösterdi” şeklinde açıklamada bulundu.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN TRAFİK SİGORTASINDA KURALLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan 1 Mayıs itibarıyla trafik sigortalarında da yeni bir döneme geçildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

İYİ SÜRÜCÜYE İNDİRİM, KÖTÜ SÜRÜCÜYE ZAM

En düşük basamakta yani 0’da "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte yani 8. Basamakta "çok iyi sürücüler" kısmında olacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

HER AY YÜZDE 2 ZAM

Ayrıca Mayıs ayından itibaren sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 zam yapacak. Ardından ise her ay yüzde 2 oranında zam uygulanacak.

ŞİRKET ARACI VE ŞAHSİ ARAÇLARA FARKLI TARİFE

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. 8. Basamakta bulunan kazası olmayan sürücülerin cebinden ise tüzel araçlarda 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ücret çıkacak.

Şirket aracı ile şahsi araç sahipleri farklı prim ödeyecekler. Bu kapsamda şirket araçları şahsi araçlara göre yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecekken, fark ise 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek.



