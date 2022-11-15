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Rekabet Kurulu duyurdu! Fındık devi Ferrero'ya soruşturma açıldı

15.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma sürecinde firmanın, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı incelenecek

Rekabet Kurulu duyurdu! Fındık devi Ferrero'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumdan edinilen bilgiye göre de soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'nin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor. (AA)

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Rekabet Kurumu ferrero

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