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Rekabet Kurulu duyurdu! Makarna devine soruşturma

09.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleciyici faaliyetlerde bulunduğı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu duyurdu! Makarna devine soruşturma

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi'nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu önraştırmada tespit edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak, ilgili maddenin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.(REUTERS)

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rekabet kurulu
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