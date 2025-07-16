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Rekabet Kurulu duyurdu! Milyonlarca kişi kullanıyor: Ünlü kozmetik markalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu duyurdu! Milyonlarca kişi kullanıyor: Ünlü kozmetik markalarına soruşturma
Begüm Özkaynak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırmayı sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu duyurdu! Milyonlarca kişi kullanıyor: Ünlü kozmetik markalarına soruşturma 1

ÇOK SAYIDA KOZMETİK MARKASINA SORUŞTURMA

Teşebbüslerin, ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle yürütülen ön araştırma sonucunda Kurul, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile The Ceel markasıyla faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını uygun buldu.

Rekabet Kurulu duyurdu! Milyonlarca kişi kullanıyor: Ünlü kozmetik markalarına soruşturma 2

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

(AA)

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Rekabet Kurumu kozmetik marka rekabet kurulu
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