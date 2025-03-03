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Rekabet Kurulu faturayı kesmişti! BİM'den o cezaya itiraz geldi 'Para cezasının geri alımı için başvuru yapıldı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.03.2025 15:43
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Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası kesmişti. Konu ile ilgili BİM, para ceazasının geri alınması talebi ile Rekabet Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulundu.

Rekabet Kurulu faturayı kesmişti! BİM'den o cezaya itiraz geldi 'Para cezasının geri alımı için başvuru yapıldı'

Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği için BİM'e 1,3 milyar liralık ceza kesmişti. Kurul'dan yapılan açıklamada, BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanları tarafından tespit edildiği ve, "Kurulun 6 Şubat'ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM'e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

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Olayın yaşanmasının ardından BİM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu personelin iş akdinin feshedildiğini açıklamıştı. Zincir market BİM, "Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

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Dev market, verilen cezaya itiraz edeceğini Kamuyı Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Bim
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