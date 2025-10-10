FİNANS

Rekabet Kurulu'ndan Adidas'a 402 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında yürüttüğü yeniden satış fiyatı tespiti soruşturmasını tamamladı. Soruşturma neticesinde Adidas'a 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

Ezgi Sivritepe

Rekabet Kurulu, spor giyim alanında faaliyet gösteren Adidas hakkında yürüttüğü yeniden satış fiyatı tespiti soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas'ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu.

Rekabet Kurulu ndan Adidas a 402 milyon TL ceza 1

Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Adidas rekabet kurulu
