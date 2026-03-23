Rekabet Kurumu'ndan Haribo hakkında soruşturma!

Atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo’nun uygulamalarına yönelik olarak Rekabet Kurumu (RK) tarafından soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurumu’nun (RK) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, atıştırmalık ürünler grubunun önde gelen markalarından Haribo’nun yumuşak şeker pazarındaki uygulamaları mercek altına alındı.
Yüksek pazar payıyla lider konumda bulunan şirket hakkında yürütülen ön araştırmada, rakiplerin pazardan dışlanmasına yol açabilecek eylemlere ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bulgular doğrultusunda Haribo hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.
