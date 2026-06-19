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Rekabet Kurulu'ndan Uber'e Getir onayı

Rekabet Kurulu, Uber'in Getir'in yemek ve hızlı teslimat faaliyetlerini devralmasına onay verdi. Şirket, Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım taahhüdü sundu.

Rekabet Kurulu'ndan Uber'e Getir onayı

Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir'in bazı hizmet kollarını devralmasına, sunduğu taahhütler doğrultusunda izin verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, devralma işlemine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Rekabet Kurulu ndan Uber e Getir onayı 1

Kurul, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı ile çevrim içi hızlı tüketim ürünleri siparişi ve teslimatı faaliyetlerinin tek kontrolünü devralmasını, şirket tarafından sunulan taahhüt paketi kapsamında onayladı.

Rekabet Kurulu ndan Uber e Getir onayı 2

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Taahhütler kapsamında Uber'in Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapması öngörülüyor. Söz konusu yatırımın yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kapasitesini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital ile teknolojik altyapısının gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Kurulun gerekçeli kararının ilerleyen süreçte Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

UBER TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Uber, geçen yıl Trendyol GO'nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye teslimat pazarında önemli bir adım atmıştı. Getir'in yemek siparişi ve hızlı teslimat faaliyetlerinin devralınmasına yönelik onay, şirketin Türkiye'deki büyüme stratejisinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uber Getir rekabet kurulu
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