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Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

07.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 20, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 15 uzman yardımcısı alınacak.

YAZILI SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 8 Ekim-12 Kasım 2021 döneminde "https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek. (AA)

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