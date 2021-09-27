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Rekabet Kurumu açıkladı! Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak

27.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

Rekabet Kurumu açıkladı! Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 EKİM

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
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