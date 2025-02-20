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Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
20.02.2025 11:19
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Rekabet Kurulunca yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada "14 Ocak’ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş" denilmişti. BİM'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Rekabet Kurulu’ndan BİM’e 1,3 milyar lira ceza sonrası BİM'den açıklama geldi. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geldiği ifade edilerek, bu yetkinin yetkin ve verimli kullanılmasının rekabetin tesisi için son derece önemli olduğuna dikkat çekilmişti.

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Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, yerinde inceleme gerçekleştirilen teşebbüslerin söz konusu idari para cezası ile karşılaşmamaları adına, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm teşebbüs çalışanlarının yerinde inceleme başladığı andan itibaren, iş için kullandıkları herhangi bir cihazdan hiçbir veriyi silmemeleri gerektiği kaydedilmişti.

"BİM GENEL MERKEZİNDE YAPILAN YERİNDE İNCELEMEDE, İNCELEME BAŞLADIKTAN SONRA BİR BİM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN VERİ SİLME EYLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Yerinde inceleme başladığı andan itibaren kurum personeli tarafından silinen verinin yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkta tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Nitekim 14 Ocak’ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat’ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. (İHA)

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BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkilemeyecek bir pozisyonda olduğu ve yazışmaların geri getirildiği belirtildi. BİM söz konusu personelin iş akdinin feshedildiğini de açıkladı.

Yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı bir içerik bulunmadığı belirtilen açıklamada, "(buna rağmen) verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır" denildi.

Şirket açıklamanın dilinden de rahatsızlık duyduğuna işaret ederek, açıklamadaki başlığın teamüllere uymadığına dikkat çekti.

Şirket gerekçeli karar tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacağını belirtti.

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BİM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gerekçeli karar Şirketimize henüz iletilmemiş olmasına rağmen, haberde yer alan ifadelerden, bahse konu cezanın, Şirketimizde yürütülen inceleme esnasında sağlık sorunu nedeniyle izinde bulunan ve Şirket kararlarını etkilemeyecek pozisyondaki bir personelin, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarını silmesinden dolayı verildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu yazışmalar geri getirilmesine ve bu yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı herhangi bir içerik bulunmamasına rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır.

Şirketimiz şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket etme konusunda son derece hassas ve disiplinlidir. Söz konusu personelin yapmış olduğu kişisel tutum şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir.

Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."

Rekabet Kurumu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yerinde incelemeyi engellemenin sonuçları ağır olabilir. BİM’e 1 milyar 300 milyon TL ceza"

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Bim
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