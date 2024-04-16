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Rekabet Kurumu'ndan ilaç şirketlerine ceza

16.04.2024 11:49
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Rekabet Kurulu, ilaç firmaları GlaxoSmithKline ve Abdi İbrahim'e uzlaşma sonucu toplam 217 milyon 685 bin 540 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan ilaç şirketlerine ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, iki ilaç firmasına yönelik Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Kurulun ara kararlarına istinaden teşebbüslerin sunduğu uzlaşma metinleri sonucu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İki firmaya yönelik soruşturma, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları, rakipler arası rekabette hassas bilgi değişimi suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içinde oldukları iddiasıyla başlatılmıştı. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Rekabet Kurumu
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