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Rekabet Kurumu'ndan lastik üreticilerine milyarlık ceza

Rekabet Kurumu, otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik soruşturmasını tamamladı. Fiyatlarda uyumlu eylem, bayilere yönelik rekabete aykırı uygulamalar ve iş gücü piyasasındaki ihlaller nedeniyle 7 şirkete toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu'ndan lastik üreticilerine milyarlık ceza
Cansu Çamcı

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturma sonucunda otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcı şirketlere toplam 3,6 milyar liralık ceza kesildi.

Şirketler arasında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. Brisa'yı 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi.

Soruşturma kapsamında Hankook'a 361 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira, Prometeon'a 206 milyon lira ve Michelin'e 185 milyon lira idari para cezası uygulandı.

FİYATLARDA UYUMLU HAREKET TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine ilişkin uyumlu eylemler, iş gücü piyasalarına yönelik rekabete hassas bilgi paylaşımı ve çalışan ayartmama uygulamaları incelendi.

Ayrıca üreticilerin bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme girişimleri ile bölge ve müşteri kısıtlamaları da rekabet ihlali kapsamında değerlendirildi.

Bayilere yönelik yeni yükümlülükler getirildi. Rekabet Kurumu'nun kararına göre şirketlerin bayi sistemlerinde de yeni düzenlemelere gitmesi gerekecek.

Bu kapsamda bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak, fiyat duyuruları toplu şekilde paylaşılmayacak ve bayiler sisteme yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla erişebilecek.

Şirketlerin söz konusu yükümlülükleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgelemeleri gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu fiyat
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