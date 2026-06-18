Rekabet Kurumu'nun Coca-Cola soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurumu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle tamamladı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirket hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen incelemenin sona erdiği belirtildi. Soruşturmanın, münhasırlık uygulamaları ve indirim politikaları yoluyla rakiplerin dışlanabileceğine yönelik endişeler çerçevesinde değerlendirildiği, sürecin ise şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonuçlandığı aktarıldı.

SOĞUTUCULARIN YÜZDE 35'İ RAKİP ÜRÜNLERE AÇILACAK

Açıklamada, 2021 yılında alınan taahhüt kararı kapsamında uygulamaya konulan soğutucu erişim kuralının kapsamının genişletildiği bildirildi.

"Buna göre, geleneksel kanal ile yerinde tüketim kanalındaki satış noktalarında bulunan şirket soğutucularının yüzde 35'i rakip ürünlerin erişimine açılacak. Satış noktasının kendisine ait ve tüketicilerin doğrudan erişebileceği alkolsüz ticari içecek kullanımına özgülenmiş bir soğutucusunun bulunması, söz konusu kuralın uygulanmasına engel teşkil etmeyecek. Soğutucu erişim kuralının uygulanmasına ilişkin satış noktalarına ilave bilgilendirmeler yapılacak. Bu kapsamda detaylı bilgilendirme metinleri hazırlanarak paylaşılacak ve soğutucular üzerine yerleştirilecek QR kodlar aracılığıyla ilgili bilgilere erişim sağlanacak."

YERLEŞİM PLANI DEĞİŞİYOR

Kurum açıklamasında, soğutucu içindeki ürün yerleşimi ve planogram uygulamasında da değişikliğe gidileceği belirtildi.

"Bu kurala istinaden kullanıma tabi yüzde 35'lik alan soğutucu içerisinde dikey olarak seperatör ile bölünecek. Bu bölüm rakip ürünlere tahsis edilecek. Seperatör yardımı ile ayrılan dikey alanın her bir rafında, ilgili alanın rakip ürünlere tahsis edildiğini ve şirket ürünlerinin yerleştirilmemesi gerektiğini belirten etiketlere yer verilecek. Birden fazla şirket soğutucusu bulunan satış noktalarında yüzde 35'lik erişim oranı her bir soğutucu bazında ayrı ayrı hesaplanacak."

BAĞIMSIZ RAPORLAR HAZIRLANABİLECEK

Şirketin, uygulamanın etkilerinin izlenmesi amacıyla bağımsız üçüncü taraflarca hazırlanacak ölçüm raporlarını talep edilmesi halinde Rekabet Kurumuna sunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Satış noktalarının da kurala uymasını temin etmek üzere şirket veya bayi satış temsilcilerinin satış noktalarını ziyaretleri esnasında soğutucu erişim kuralının tam olarak uygulanmadığının tespiti durumunda, satış noktası ilk tespitte uyarılacak. Takip eden ziyaretlerde aynı durumun devam ettiğinin görülmesi halinde de satış noktasının siparişleri her bir uyumsuzluk tespitinde yüzde 10 olmak üzere kademeli azaltılacak. Satış noktalarının rakip ürünlere tahsis edilen alana hangi ürünleri yerleştirdikleri bakımından bir takip yapılmayacak. Şirket soğutucularının cam yüzeylerinde, soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümdeki rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek veya kısıtlayacak nitelikte etiket, kaplama veya benzeri materyal bulundurulmayacak. Ayrıca, rakip teşebbüsler soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümde yer alan ürünleri için soğutucu içerisinde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek."

SOĞUTUCU TEDARİK MODELİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Rekabet Kurumu, şirketin soğutucu tedarik sisteminde de değişikliğe gittiğini açıkladı. Buna göre, satış noktalarından beklenen asgari yıllık koli alım miktarına dayanan soğutucu verimliliği uygulaması sona erdirildi. Verimlilik şartının sağlanamaması nedeniyle bayilere tamamlama faturası kesilmesi uygulamasının da kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan hedef, prim ve yatırım desteklerine ilişkin uygulamalarda değişiklik yapıldığı, indirim ve destek politikaları için yeni kuralların belirlendiği ifade edildi.

TAAHHÜTLER 3 YIL SONRA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Kurum açıklamasında, Coca-Cola tarafından sunulan taahhütlerin üç yıl sonra Rekabet Kurulu tarafından yeniden gözden geçirileceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır