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Rekor seviyeden altın alınır mı? Uzmanlar ‘Eylül’ sonrasını işaret etti: Gram altın için ‘oldukça makul’ diyerek tahmin yaptılar…

08.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yanda yılın başından bu yana yüzde 47 değer kazanan gram altın fiyatı, bir yanda ons altında dolar bazı yaşanan yüzde 6’lık yükseliş. Yurt içinde altının gram fiyatı rekor kırmaya devam ederken “Tarihi yüksek seviyelerden altın alınır mı?” sorusuna uzmanlar tek tek açıklama getirdi. Yılın geri kalanında gram altın fiyatının yükselişini sürdüreceğine dikkat çeken uzmanlar Eylül ayı sonrası için uyarıda bulundu.

Rekor seviyeden altın alınır mı? Uzmanlar ‘Eylül’ sonrasını işaret etti: Gram altın için ‘oldukça makul’ diyerek tahmin yaptılar…

1.096 TL seviyesinden 2022 yılını tamamlayan altının gram fiyatı bugün itibariyle yüzde 47 değerlendi. Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,44 değer kazancıyla 1.615 liraya, Cumhuriyet altını da yüzde 0,43 artışla 10.820 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.637 lira olan çeyrek altın fiyatları 2.649 liraya çıktı.

Ons altın fiyatı ise cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 1912 doların üzerine yükseldi. Ancak haftanın tamamı için yüzde 0,3 düştü. Altının onsu 2022 sonundan bu yana dolar bazlı yüzde 6.16 oranında değer kazandı.

ALTIN

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, altında ABD Merkez Bankası Fed’in faiz konusunda atacağı adımların beklentileri ile dördüncü haftalık kayıp yaşanırken, uzmanlar yüksek fiyatına rağmen altına yatırım için doğru bir zaman olduğuna işaret ediyor. Amerika merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in Varlık Yönetim Departmanı’nda yönetici olan Christopher Baxter tarafından yayımlanan bir rapora göre, günümüzde yüksek fiyatlardan altın almanın o kadar da büyük bir hata olmayacağı, hatta muhtemelen doğru bir tercih olacağı ifade edildi.

ONS ALTIN (15)

Baxter, yatırımcıların altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşündüğünü ve güvenli liman özelliğinin özellikle ekonomik piyasalardaki durgunluk ve çalkantı dönemlerinde öne çıktığını dile getirerek, altın yatırımı için trenin henüz kaçmadığını söyledi.

ONS ALTIN (33)

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN YORUMU

Bundan sonrası için beklentilere bakıldığında konunun iki boyutu bulunuyor. Birincisi global bazda altın fiyatlarıyla ilgili bekleyişler. İkincisi ise dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle hızlı yükselişler sergileyen gram altın tarafı.

Bu kapsamda dövizin değer kazanması ve ons altının iyi performansıyla birlikte gram altının ilk yarıda oldukça iyi bir performans sergilediğini belirten Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altının bu performansı yılın geri kalanında da korunmasını beklemenin oldukça makul olabileceğini söyledi. Son dönemde Fed’in bir miktar şahinleşiyor olmasının ons altın fiyatlarında da geri çekilmeye yol açtığını ve destek seviyelerinin test edildiğini söyleyen Ergezen, önemli destek seviyelerine kadar geri gelinerek 1.900 seviyesinin görüldüğünü aktardı.

KUYUMCU (10)

EYLÜL SONRASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Bundan sonra düşüş marjlarının azaldığı, yükseliş marjlarının arttığı bir dönem olabileceğini belirten Ergezen, “Bir miktar daha pozitif ve o satış baskısının azaldığı bir ons altın görebiliriz ama ben bir süre daha yatay bant içerisinde kalacağımızı düşünüyorum. Yani aşağıda 1.892-1.900 bandı, yukarıda 1.935 bandında bir süre bu seviyelerde dalgalanan bir ons altın göreceğiniz beklentisindeyim. Sonrasında ise ons altının faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı dönemi bekleyeceğini söyleyebiliriz. Ondan sonra ons altında satış baskısının azaldığı ve yavaş yavaş direnç seviyelerinin test edildiğini göreceğimiz bir piyasa olacak. Bu da Eylül sonrası yılın son çeyreğinde daha pozitif bir ons altın görme eğilimimiz yüksek” dedi.


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