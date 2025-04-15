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Resesyon sesleri! Son veriler geldi, felaket senaryoları arttı... Ünlü yatırımcıdan korkutan tahmin: "Çok yakınız"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.04.2025 10:10
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı 'gümrük vergisi savaşı' sonrası piyasalar alt üst olmuş, yatırımcılar faiz, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasasındaki son dakika gelişmeleri yakın takibine almıştı. Son olarak ABD Merkez Bankası'nın Mart 2025 Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,6'ya çıktı. Yaşanan son gelişmeler sonrası felaket tahminleri peş peşe gelirken, ünlü yatırımcı Ray Dalio "Çok yakınız" diyerek korkuttu.

Resesyon sesleri! Son veriler geldi, felaket senaryoları arttı... Ünlü yatırımcıdan korkutan tahmin: "Çok yakınız"

Piyasalar; ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği ek gümrük vergileri sonrası Çin-ABD arasında başlayan 'Ticaret savaşı'nın etkisiyle adeta alt üst oldu. Altın tarihi rekorlarını kırarken; borsalarda ise sert kayıplar yaşanmıştı. Yatırımcılar faiz, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasasındaki son dakika haberlerini takip ederken; son açıklanan veriler sonrası gelen felaket tahminleri ise korkuttu.

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ABD MERKEZ BANKASI YAYIMLADI! SON VERİLER ENDİŞELENDİRDİ

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay 0,5 puan artarak yüzde 3,6'ya çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Mart 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya yükseldi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 3'den yüzde 2,9'a geriledi.İşsizlik, iş kaybı ve gelir artışı beklentilerinde kötüleşme gözlenirken, hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 2,8'e indi. Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi gıda için yüzde 5,2 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, sağlık hizmetleri için yüzde 7,9'a ve kira için yüzde 7,2'ye yükseldi. Maliyetlere yönelik artış beklentisi aynı dönemde benzin için yüzde 3,2'ye ve üniversite eğitimi için yüzde 6,7'ye geriledi.

2020'DEN BU YANA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SEVİYE

Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 4,6 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.

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ÜNLÜ YATIRIMCIDAN FELAKET SENARYOSU: "ÇOK YAKINIZ"

Ünlü yatırımcı Ray Dalio, ABD ekonomisinin resesyonun ötesinde daha kötü bir durumla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. NBC’ye açıklamalarda bulunan Hedge fonu milyarderi, "Bence şu anda bir karar alma noktasındayız ve resesyona çok yakınız. Ben eğer bu iyi bir şekilde ele alınmazsa resesyondan daha kötü bir şey olacağı konusunda endişeliyim." diye konuştu.

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