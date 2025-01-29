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Resmen satıldı, yeni sahibi belli oldu... Hepsiburada'nın hisse değeri dudak uçuklattı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 16:27
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Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın çoğunluk hisseleri, Kazak şirket Kaspi.kz’ye devredildi. Devredilen A ve B grubu hisselerinin toplam değeri tam 1 milyar 127 milyon dolar! Şimdi sıra olağanüstü genel kurul toplantısında...

Resmen satıldı, yeni sahibi belli oldu... Hepsiburada'nın hisse değeri dudak uçuklattı!

Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devri gerçekleşti. Hepsiburada, şirketin yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devir işleminin tamamlandığını NASDAQ Borsası’na açıkladı.

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ONAYLAR GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALINMIŞTI

17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, hisse devrine ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

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1 MİLYAR 127 MİLYON DOLARLIK DEĞER

Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı işlem kapanışında satıcılara nakit olarak ödenirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak.

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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 31 OCAK’TA

Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek.
Hisse devrinin gerçekleşmesinin ardından, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu da 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu’nun da belirleneceği Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan diğer maddelerle birlikte, Kaspi.kz temsilcileri Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili’nin Hepsiburada Yönetim Kurulu’na girmesi karara bağlanacak.

(İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Kazakistan hisse
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