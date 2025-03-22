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Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek! EPDK'dan deprem bölgesindeki şirketler için yeni karar

22.03.2025 09:58
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat depremlerinin etkisinin devam etmesi nedeni ile deprem bölgesinde bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi.

Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek! EPDK'dan deprem bölgesindeki şirketler için yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.

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Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.
Söz konusu Kurul kararı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
EPDK deprem bölgesi
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