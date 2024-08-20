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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

20.08.2024 00:15
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12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan 8857 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 12 şirketin Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Türkiye Varlık Fonu
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