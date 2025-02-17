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Resmi Gazete'de yayımlandı! 206 personel alınacak... İşte son başvuru tarihi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 10:09
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Detaylar İŞKUR'un internet adresinden görülebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 206 personel alınacak... İşte son başvuru tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 206 işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

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BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

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İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.

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Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel
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