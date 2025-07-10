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Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 gün süre verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Tacirlerin saklamakla yükümlü olduğu ticari defterlere ilişkin mevzuat değişti.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 gün süre verildi

Tacirlerin saklamakla yükümlü olduğu ticari defterlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete de yayımlandı! 30 gün süre verildi 1

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler, yangın, su baskını veya deprem gibi afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zarara uğraması durumunda, tacir, zararı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilecek.

Resmi Gazete de yayımlandı! 30 gün süre verildi 2

Ayrıca, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı
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