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Resmi Gazete'de yayımlandı! 34 personel alınacak

07.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalıştırmak üzere 30, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ise sınai mülkiyet uzman yardımcısı olarak 14 personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 34 personel alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli 5 mühendis, 8 tekniker, 13 büro personeli ve 4 programcı alınacak.

Alımlar KPSS puanı dikkate alınarak yapılacak. Başvurular e-Devlet'te "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "http://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, bugünden itibaren 16 Kasım'a kadar müracaatta bulunabilecek. Sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan “Başvurularım” sekmesinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

TÜRKPATENT 14 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

TÜRKPATENT ise 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Alımlar KPSS puanı ve sözlü sınav yoluyla yapılacak.

Başvurular 30 gün içinde kurumun "www.turkpatent.gov.tr" adresinde yer alan form doldurularak gerçekleştirilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yeri, şekli, tarihi ve saati ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 gün önce TÜRKPATENT'in internet sitesinden ilan edilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Hazine ve Maliye Bakanlığı

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