FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 bin 400 personel alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 400 sözleşmeli personel alım gerçekleştirilecek. Detaylar ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 bin 400 personel alımı yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete de yayımlandı! 4 bin 400 personel alımı yapılacak 1

Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlamaBankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama
Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verip, parayı yatıracak!Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verip, parayı yatıracak!

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete personel alımı Gençlik ve Spor Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verip, parayı yatıracak!

Başvurunuz olmasa da devlet kiraya verip, parayı yatıracak!

Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı açıklama! ‘‘%90 oranında...''

Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı açıklama! ‘‘%90 oranında...''

Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

Gelen SMS'ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var?

Gelen SMS'ler endişe yarattı: Güvenlik açığı mı var?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.