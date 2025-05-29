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Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ilde arsa satışı yapılacak, ödeme detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 5 şehirde arsa satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ödeme bilgileri de açıklandı. Peki, hangi şehirlerde satış işlemi gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ilde arsa satışı yapılacak, ödeme detayları belli oldu
Ezgi Sivritepe

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında arsa satışı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara'da farklı büyüklüklere sahip arsalar yeni sahiplerinin olacak.

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TEMİNATI 200 MİLYON LİRA TUTUYOR!

İhaleye ilişkin detaylar açıklanırken en değerli arsa Ankara'da Çayyolu'nda bulunan parseller oldu ve sadece teminatı 200 milyon lira tutuyor.

48 AY VADE İMKANI

Vadeli ödemelerde ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 35 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete arsa
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