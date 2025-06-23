Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 yıl daha uzatıldı... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yürütülen soruşturma kapsamında sentetik mensucat, paslanmaz çelikten borular ve polistiren ürünlerinde, mevcut dampinge karşı önlemlerin yürürlük süresinin 5 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan söz konusu tebliğlere ilişkin yapılan açıklamada, "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat", "paslanmaz çelikten borular" ve "polistiren" ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin, dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla başvuru yapıldığı bildirildi. Başvuru üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirildi. Söz konusu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlük sürelerinin 5 yıl daha uzatılmasına, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

"129 DAMPİNGE VE SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEM BULUNUYOR"

Uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, yerli üreticilerin haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararın önüne geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda 129 dampinge ve sübvansiyona karşı önlemimiz bulunurken, 10 üründe 21 nihai gözden geçirme soruşturmamız ile 12 üründe 26 damping soruşturmamız devam ediyor. Bakanlığımız, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı, yerli üretimin yanında yer almaya, üretim ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecek." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır