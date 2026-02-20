FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aydıncık Yat Limanı özelleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mersin'de bulunan Aydıncık Yat Limanı projesinin yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edileceğini duyurdu. İhale için 5 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mersin'de bulunan Aydıncık Yat Limanı projesinin yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edileceğini duyurdu.

İhale süreci kapalı teklif alma usulü ile yürütülecek olup, istekliler ihale dosyalarını 2 Mart 2026 tarihinden itibaren inceleyebilecek.

Proje kapsamında isteklilerden beklenen geçici teminat tutarı 2 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Tekliflerin, en geç 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10:00'a kadar ilgili daire başkanlığına şahsen veya vekil aracılığıyla teslim edilmesi şartı aranıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı liman
