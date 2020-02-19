FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler artık üretilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı.

Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin kriterler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller, aroma vericiler, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, maksimum kalıntı limitleri ile yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ilgili gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini düzenleyen yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunlu olacak.

Gıda ile temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren dikey gıda kodeksi hükümleri de yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanacak.

Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılacak.

Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.

AROMALI ŞURUPLARA ÖNLEM

Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek.

Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi yasaklandı. Bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Piyasaların gözü Merkez Bankası'da Piyasaların gözü Merkez Bankası'da
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, bal, şurup,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Reuters duyurdu: Volkswagen fabrika yatırımını yine erteledi

Reuters duyurdu: Volkswagen fabrika yatırımını yine erteledi

Fed yetkilisinden 'faiz' açıklaması

Fed yetkilisinden 'faiz' açıklaması

'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

'Korona virüs' darbesi! Fiyatı 40 liraya çıkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 otomotiv devi üretime yeniden başladı, paladyum rekor kırdı

4 otomotiv devi üretime yeniden başladı, paladyum rekor kırdı

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Altın fiyatları 19 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Fed yetkilisinden 'faiz' açıklaması

Fed yetkilisinden 'faiz' açıklaması

İş Bankası Genel Müdürü Bali'den hisse açıklaması

İş Bankası Genel Müdürü Bali'den hisse açıklaması

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.