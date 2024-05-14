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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı tarım ürünlerini ilgilendiriyor! Süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 10:24
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Bazı tarım ürünlerine ilişkin lisanslı depoculuk uygulamasında azami depolama sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı tarım ürünlerini ilgilendiriyor! Süre 24 aydan 36 aya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığının Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lisanslı depolarda yer alacak tarım ürünlerinin azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarıldı.

Bakanlığın Hububat, Baklagiller Ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, tebliğe konu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aydan 18 aya yükseltildi. Bu süre, Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay yerine 36 ay olarak belirlendi.

(AA)

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