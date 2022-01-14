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Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK Deutsche Bank'a danışmanlık izni verdi

14.01.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Deutsche Bank’a Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermesi için izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! BDDK Deutsche Bank'a danışmanlık izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Deutsche Bank’a Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermesi için izin verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Deutsche Bank A.Ş tarafından, ana ortağı Deutsche Bank AG grubunadahil banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik kurumların veya bu kurumların yurtdışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerinin yurtdışından fonlama ihtiyacına yönelik olarak; tarafların bir araya getirilmesi, dokümantasyon hazırlanması, işlemler ile ilgili görüş ve bilgi amaçlı referans niteliğinde fiyat verilmesi, teminat alınması ve izlenmesi, teminatların nakde çevrilmesi, bunların raporlanmasına ilişkin operasyonel işlemlerin sunulması ile birlikte ekonomik değerlendirme, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile, vergi, hukuk, mevzuata uyuö, risk yönetimi ve iç denetim konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına BDDK tarafından izin verildi.

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