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Resmi Gazete'de yayımlandı! Diyarbakır'da binlerce abonenin su borcu silindi

12.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, icrada olan 5 bin 198 aboneye ait 7 milyon 828 bin liralık borcu sildi. Su faturalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Diyarbakır'da binlerce abonenin su borcu silindi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Resmi Gazetede yayınlanan 7420 sayılı kanun gereği, 15 Ağustos 2022’den önce su abonelerinden kaynaklı 2 bin liranın altındaki alacaklarına yönelik başlattığı icra takipleriyle ilgili çalışmasını tamamladı. Çalışmada 15 Ağustos 2022 itibariyle 5 bin 198 abonenin 2 bin lirayı aşmayan toplam 7 milyon 828 bin 735 lira olduğu tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA ABONELERİN BORÇLARI SİLİNDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında icraya düştüğü tespit edilen alacakların silinmesi kararı alındı.

JHÜ

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, abonelerin icralık olmaması için faturalarını düzenli ödemesini istedi, düzenli ödeme yapanlara ise teşekkür etti.

(İHA)

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Diyarbakır borç su faturası

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