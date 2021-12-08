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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklilik sandıkları için yeni BES düzenlemesi

08.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, emeklilik sandıklarından bireysel emeklilik sistemine kısmen veya tamamen aktarım yapılabilecek. Emeklilik sandıklarının yetkili organlarınca bireysel aktarıma yönelik karar alınması halinde üye veya çalışan, emeklilik taahhüt planındaki birikimini aktarımla kurulacak yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklilik sandıkları için yeni BES düzenlemesi

Emeklilik sandıklarındaki emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlere ilişkin tutarlar, kısmen veya tamamen, 4632 sayılı bireysel emeklilik ve tasarruf yatırım kanununa göre yapılan emeklilik sözleşmesine aktarılabilecek.

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Yenilenen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım hakkında yönetmeliğe göre, işveren katkıları dahil fiili aktarım tarihine kadar gerçekleşen yurt içi ya da yurt dışındaki tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar aktarıma konu edilebilecek.

Aktif ve pasif üyelerin birikimleri emeklilik hizmet sunucusunun yetkili organlarınca alınan karara göre bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek. Aktarımın yapılması ve aktarım tutarı üye tercihlerine bırakıldığına ilişkin karar alınması halinde aktarıma yönelik üye muvafakatnamelerinin alınması esas olacak.

Aktarımın grup halinde ve her bir üyeyi bağlayıcı usulüne uygun alınan kararların olması halinde ise ayrıca aktif üyelerin muvafakatleri aranmayacak. Bu durumda, pasif üyelerin birikimleri de kendilerinin talep veya muvafakatleri alınmak suretiyle bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecek.

Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine, bir emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilecek. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek. Bu tutar üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmayacak ve giriş aidatı alınmayacak.

KAZANILMIŞ SÜRE HASABI YAPILACAK

Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre hesabı yapılacak. Kazanılmış süre, aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının %10'una bölünmesi suretiyle bulunan ay sayısı olacak.

Emeklilik sandıklarının yetkili organlarınca bireysel aktarıma yönelik karar alınması halinde üye veya çalışan, emeklilik taahhüt planındaki birikimini aktarımla kurulacak yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilecek.

Tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir kısmının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dahil herhangi bir yeni kurulacak emeklilik sözleşmesine grup halinde aktarılabilecek. (REUTERS)

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resmi gazete
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