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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinden ücret alınmayacak

15.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, ticari müşteriler ile finansal tüketicilerin hesaptan hesaba işyeri ödemelerinden ücret alamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinden ücret alınmayacak

Resmi Gazete'nin 13 Kasım tarihli sayısında yayımlanan Merkez Bankası'nın iki ayrı tebliğinden bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde yapılan değişikliğe göre, ticari müşterilerin, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için gönderenden ücret alınamayacak.

Merkez Bankası'nın aynı gazetede yer alan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde yapılan düzenlemeye göre, söz konusu kural finansal tüketiciler için de uygulanacak.(REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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