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Resmi Gazete'de yayımlandı! KKDF'de kesinti oranları güncellendi

Döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yüzde 1, diğer tüm kredilerde ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KKDF'de kesinti oranları güncellendi
Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

Resmi Gazete de yayımlandı! KKDF de kesinti oranları güncellendi 1

Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülen karar, yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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