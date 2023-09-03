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Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ’lerin kredi garanti limiti artırıldı

03.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ'lerin sistemden kullanabileceği kredi garanti limiti değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte KOBİ'lerin sistemden kullanabileceği kredi garantisi 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı. Büyük firmalar için ise bu tutar 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ’lerin kredi garanti limiti artırıldı

Cumhurbaşkanı imzası ile yayımlanan karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bir KOBİ'nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarılırken bu rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltildi.

KİMLER FAYDALANACAK?

Sözcü'de yer alan habere göre; KOBİ vasfına haiz işletmeler, yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler belirlenen kefalet limitlerinden faydalanabilecek.

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Ayrıca karara eklenen geçici hükümle de, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmeler de, 31 Aralık 2023 tarihine kadar “KOBİ dışı işletmeler” için belirlenen imkanlardan faydalanacak.

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