Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurulacak iki banka için izinler iptal edildi!

BDDK 2 yatırım bankasının kuruluş iznini iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 12 Mart tarihinde toplantı yapıldığı ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11’inci maddesi gereğince kuruluş izinlerinin iptal edildiği kaydedildi.

İKİ BANKANIN İZNİ İPTAL EDİLDİ

Böylece, SLM Yatırım Bankası A.Ş. ve Asır Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluş izni iptal edildi. BDDK tarafından bankalar için karar metinleri ise şu şekilde:

SLM Yatırım Bankası'na ilişkin karar:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı Kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."



Asır Yatırım Bankası A.Ş.'ye dair karar:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."