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Resmi Gazete'de yayımlandı, MASAK personel alacak, başvurular nereden yapılacak, sınav nasıl yapılacak?

31.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 40 yeni personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan sınav ilanına göre sınav klasik usülle gerçekleşecek. Peki başvurular nereden yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı, MASAK personel alacak, başvurular nereden yapılacak, sınav nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek. Başvurular, 15-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.

(AA)

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