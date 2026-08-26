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Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre; basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine düzenleme getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle belirlenen yeni kurallar ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacak. İşte tüm detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar
Melih Kadir Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre; havuzdan, resepsiyona, oda donanımından personel istihdamına kadar birçok düzenleme yapıldı. "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESEPSİYON ZORUNLULUĞU

Buna göre; kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi. Tesislerde ilk yardım malzemesi ile sertifikalı personel istihdam edilmesi, düzenli temizlik ve haşere mücadelesi yapılması, servis edilen yiyecek ve içeceklerin uygun ısıda muhafaza edilmesi şart koşuldu.

Resmi Gazete de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar 1

HAVUZLARDA DA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Yönetmelikle havuz kurallarında da değişiklik yapıldı. Tesis bünyesinde yüzme havuzu bulunması halinde filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, kaymayı önleyici zemin kaplamaları, emniyet basamakları, derinlik ölçü levhaları, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek.

Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı çocuk havuzu yapılması hükme bağlanırken, yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesisleri bu zorunluluktan muaf tutuldu. Su kaydırağı, dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su alanlarında ise düzen ve emniyeti sağlamakla görevli personel ile Türkçe ve en az iki yabancı dilde bilgilendirme levhalarının bulunması kararlaştırıldı.

ODA VE BANYOLARDA DÜZENLEMELER

Oda ve banyolarda da değişiklikler yaşandı. Oda ve banyolarda asgari donanım kriterleri tesislerin yatak odalarında standartlara uygun yatak ve tekstil ürünlerinin yanı sıra doğal havalandırma, elbise dolabı ve elektronik kilit bulunmaması durumunda ilave kilit sistemi yer alacak. Banyolarda ise su yayılımını engelleyici eşik, duş kabini veya duş perdesi, armatür ve ayna gibi temel donanımlar aranacak.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmelikte belirlenen asgari oda, havuz ve hizmet standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Ayrıca, belge devir sınırlaması ve Bakanlık kontrolörlerinin denetim yetkilerine ilişkin maddeler ise Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

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