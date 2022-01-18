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Resmi Gazete'de yayımlandı! Savunma projelerine KDV muafiyeti

18.01.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen savunma sanayi proje teslim ve hizmetleri KDV'den muaf tutulacak. 25 Aralık 2021'den itibaren geçerli olan karar Resmi Gazete'den yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Savunma projelerine KDV muafiyeti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren katma değer vergisinden (KDV) muaf tutulacak.

Düzenlemeye göre, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecek.

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TEŞVİK BELGESİNE KDV AYARI

Tebliğle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iadesi uygulanmasında düzenlemeye gidildi.

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, KDV genel uygulama tebliğinde, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesine yönelik uygulama, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de geçerli olacak.


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