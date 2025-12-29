FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 20 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, istatistik, sosyoloji veya endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun adaylar sınava katılabilecek.

ADAYLARIN EN AZ 70 PUAN ALMIŞ OLMALARI GEREK!

Adayların, 2024 veya 2025'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde (www.sbb.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.

Yazılı sınav 15 Şubat 2026 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 5 Şubat'tan itibaren Başkanlığın internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarih ve yeri yine kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 20 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacakTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacak
29 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları29 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
başkanlık cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.