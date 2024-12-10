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Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma desteğinin miktarları değişti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 09:35
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Yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplu taşıma desteğinin miktarları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak, yaşlı, şehit yakını ve gaziler için de ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma araçları sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesinde iyileştirilme yapıldı. Buna göre, Şehir için toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık miktarı 3 bin 375 TL’den 4 bin 658 TL olarak düzenlendi.

Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı 4 bin 500 TL’den 6 bin 210 TL’ye yükseltildi.

Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 TL, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL olarak açıklandı.

tüik başkanı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Toplu taşıma
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