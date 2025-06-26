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Resmi Gazete'de yayımlandı! Üretiminde düzenleme yapıldı

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Üretiminde düzenleme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bebek ve devam formülleri, inek sütü veya keçi sütü proteinleri ve soya proteini izolatlarından üretilebiliyor. Ayrıca, protein kaynağı olarak belirli gerekliliklere sahip protein hidrolizatlarına da izin veriliyor.

Yapılan değişiklikle, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı daha eklendi.

Düzenlemeyle protein kaynağı olarak kullanılacak en az yüzde 70 protein içeren, yüzde 100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteinin, üretimi ve içeriğine ilişkin kriterler belirlendi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete bebek gıda
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