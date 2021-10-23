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Resmi Gazete’de yayınlandı! Özelleştirme İdaresi’ne uzman yardımcısı alınacak!

23.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete’de yer alan ilana göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB), 15 uzman yardımcısı alınacak. Bakanlığın yayınladığı ilana göre boş bulunan genel idare sınıfındaki 15 kadroya atama yapılacak.

Resmi Gazete’de yayınlandı! Özelleştirme İdaresi’ne uzman yardımcısı alınacak!

Resmî Gazete’nin yayınlanan son nüshasındaki bilgilere göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 15 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖİB'nin yayımlanan ilanına göre, kurumda boş olan genel idare hizmetleri sınıfında 7’nci dereceden 15 kadroya atama yapılacak.

İktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme fakültelerinden, hukuk fakültesinden, şehir ve bölge planlama programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul gören yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar açılan sınava başvuruda bulunabilecek.

ÖZELLEŞTİRME DAİRESİ’NİN UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ankara'da yapılacak uzman yardımcılığı giriş sınavının tarihi, sınava katılma hakkı elde edenlerle bunların sınava giriş yerleri "https://www.oib.gov.tr" internet sitesinde sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Sözlü usulle yapılacak giriş sınavına 12-22 Kasım 2021’de başvuru yapılabilecek. Başvurular, ÖİB'nin "https://www.oib.gov.tr" internet sayfasından elektronik ortamda alınacak.

Başvuru şartlarına ve ayrıntılı bilgiye söz konusu ilandan ya da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nın telefon numaralarından ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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