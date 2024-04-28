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Resmi Gazete'te yayımlandı: EPDK, elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 10:08
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi. Fiyat, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'te yayımlandı: EPDK, elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

(AA)

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resmi gazete EPDK elektrik toptan
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